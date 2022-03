ufficiale Rivoluzione Heerenveen, il club frisone svincolerà 8 giocatori

Rivoluzione in casa Heerenveen. Il club olandese fa sapere in un comunicato ufficiale che ben 8 giocatori lasceranno la squadra al termine del contratto. Questo per le leggi vigenti in Olanda che obbligano il datore di lavoro a far chiarezza nei confronti dei suoi dipendenti con tre mesi d'anticipo. Si tratta di Ibrahim Dresevic, Siem de Jong, Lucas Woudenberg, Jan Ras, Hamdi Akujobi e Stanislav Shopov. Per quel che riguarda Erwin Mulder e Nick Bakker il club fa sapere che potrebbe in un secondo tempo trattare un eventuale rinnovo.