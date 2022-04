ufficiale Ronaldo nuovo proprietario del Cruzeiro. Ha acquistato il 90% delle azioni

Con una nota ufficiale il Cruzeiro ha annunciato la cessione del 90% del club Ronaldo e alla sua cordata di imprenditori dopo che l'offerta dell'ex campione brasiliano era stata approvata per acclamazione la scorsa settimana dal Consiglio del club. La firma sui documenti per il passaggio di proprietà è arrivata lo scorso 8 aprile, ma solo oggi c'è stato l'annuncio ufficiale che segna il via a un nuovo capitolo che punterà su una maggiore efficienza e agilità per pagare i debiti del club e nello stesso tempo rinforzare la rosa in vista della nuova stagione.

"Continuiamo a puntare nel breve, medio e lungo periodo. Abbiamo diversi fronti da affrontare e sappiamo che ci attende una prospettiva di lavoro molto difficile, ma ora abbiamo la sicurezza per far funzionare e portare risultati al Cruzeiro. Sono onorato di poter guidare il processo di ricostruzione del club. - continua Ronaldo - Ai tifosi voglio dire che non ci fermeremo finché non implementeremo ampiamente un modello di gestione etico ed efficiente che porti al successo sportivo".

Ronaldo è già proprietario del Real Valladolid in Spagna e ha una quota minoritaria del Fort Lauderdale Strikers negli USA