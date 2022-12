Dopo due anni si chiude l'avventura a Liverpool di Salomon Rondon, che nelle scorse ore ha rescisso il suo contratto con l'Everton. L'attaccante venezuelano, 33 anni, starebbe valutando il ritiro nonostante diverse proposte ricevute in Europa. Nelle prossime settimane Rondon maturerà la decisione definitiva.

Salomon Rondon has left #EFC with immediate effect after reaching an agreement with the Club to terminate his contract.

Best of luck for the future, @salorondon23. 🔵

— Everton (@Everton) December 16, 2022