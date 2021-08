ufficiale Santos, ingaggiato a parametro zero l'ex Atletico Madrid Leo Baptistao

Il Santos mette a segno un colpo per l'attacco. Come riporta il proprio sito ufficiale, il club brasiliano ha ingaggiato l'ex Atletico Madrid e Villarreal Leo Baptistao a parametro zero. Il giocatore nelle passate due stagioni aveva vestito la maglia del Wuhan FC.