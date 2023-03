UFFICIALE: Scozia, rinnovo del contratto per il CT Clarke. Resterà fino al 2026

Steve Clarke resterà alla guida della Nazionale scozzese fino al Mondiale del 2026. Lo ha annunciato oggi la Federcalcio con un comunicato sui propri canali ufficiali; classe 1963, Clarke è alla guida della Tartan Army dal 2019 e comincerà domani il cammino verso Euro 2024 affrontando Cipro nella prima partita delle qualificazioni.

New campaign, new contract ✍

Steve Clarke has signed a new contract to remain as Scotland Men's National Team Head Coach until 2026.

— Scotland National Team (@ScotlandNT) March 24, 2023