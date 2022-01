ufficiale Secondo rinforzo per il Cadice. Dal Real Valladolid ecco Ruben Alcaraz

vedi letture

Ruben Alcaraz è il secondo del mercato invernale per il Cadice. Centrocampista classe 1991, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, Alcaraz arriva in prestito dal Real Valladolid fino al termine della stagione. Il Cadice si è assicurato un'opzione di acquisto in base agli obiettivi raggiunti, personali e di squadra.