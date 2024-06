Ufficiale Il Cadice trattiene Alcaraz: ufficiale il rinnovo fino al 2026 con opzione di estensione

Rubén Alcaraz resta al Cadice, è ufficiale. Dopo gli arrivi di Cristián Glauder e Javier Ontiveros, il club andaluso continua a costruire la sua squadra per la prossima stagione in seconda divisione e conferma uno dei protagonisti che continuerà a far parte del team di Paco López. L'ex giocatore del Real Valladolid, che ha già trascorso due stagioni e mezzo con i giallorossi, ha prolungato il suo contratto fino al 2026 e potrebbe rimanere fino al 2027 in caso di raggiungimento di determinati obiettivi.

Il comunicato: "Il Cadice e il centrocampista Rubén Alcaraz hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026. Il giocatore nato a Barcellona è entrato a far parte del Cadice nel gennaio 2022, dopo aver giocato 81 partite, 70 da titolare, segnando otto gol in più di 6.200 minuti. Il nuovo contratto prevede un'estensione del suo contratto fino al 2027".