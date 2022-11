ufficiale Senegal, il CT Aliou Cissé ha rinnovato il contratto fino al 2024

In attesa di diramare la lista dei convocati per il Mondiale in Qatar, Aliou Cissé ha ricevuto un bell'attestato di stima dalla Federcalcio senegalese, che ha deciso di rinnovargli il contratto. Il nuovo accordo con il tecnico che ha guidato Mané e soci alla conquista della Coppa d'Africa 2022 scadrà nel 2024.