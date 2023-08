ufficiale Sheffield United, rinforzo dall'Arsenal. La neopromossa annuncia Trusty

Lo Sheffield United neopromosso in Premier League ha annunciato un rinforzo per la propria linea difensiva. Arriva dall'Arsenal il difensore centrale Auston Trusty (24 anni), che nella passata stagione ha militato in prestito al Birmingham in seconda serie e viene acquistato a titolo definitivo per una cifra non rivelata ma stimata sui 6 milioni di euro circa.

Le Blades, nella nota con cui viene ufficializzato il nuovo acquisto, spiega che Trusty ha sottoscritto un contratto quadriennale, in scadenza il 30 giugno 2027, e prenderà la maglia numero 5. Vengono riportate anche le sue prime dichiarazioni: "Sono più che eccitato, è l'opportunità di unirmi a un club storico e di mostrare le mie abilità in Premier League. Quando ero solo un ragazzo in Pennsylvania sembrava impossibile, ma ho creduto in me stesso. È incredibile quanto accadano rapidamente le cose nel calcio, sono tornato dal tour negli USA con l'Arsenal e in un paio di giorni eccomi qua".

