Ufficiale Wolfsburg, è fatta per Vinicius Souza. Arriva per 15 milioni dallo Sheffield United

vedi letture

Il brasiliano Vinicius de Souza Costa, più comunemente noto come Vini Souza, si unisce al Wolfsburg dalla squadra inglese di secondo livello Sheffield United, firmando un contratto fino al 30 giugno 2030. Indosserà la maglia numero 5.

“Vini porta molta esperienza da diversi campionati", ha detto il direttore sportivo del VfL Sebastian Schindzielorz. "Abbiamo seguito il suo sviluppo nei suoi vari club nel corso degli anni. Siamo lieti che ora abbia deciso di unirsi al VfL Wolfsburg. Siamo convinti che Vini rafforzerà la nostra squadra con le sue qualità.”

Lo stesso calciatore ha poi affermato: “Non vedo l'ora che inizi questa nuova sfida in Bundesliga e al VfL Wolfsburg. I colloqui con la dirigenza sono stati positivi fin dall’inizio e ho la sensazione di poter fare il passo successivo nella mia carriera qui. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e non vedo l'ora di iniziare.”