Ad oltre dieci anni di distanza, e con una sfilza di trofei personali e di squadra in bacheca, l'attaccante Ahmed Musa (28) ha deciso di tornare nella squadra dove ha mosso i primi passi verso l'Europa, il Kano Pillars. E' lo stesso club nigeriano a dare l'annuncio, specificando che l'accordo vale sino alla fine della stagione.

Musa era svincolato dopo la fine della sua avventura all'Al-Nasr lo scorso mese di ottobre. Protagonista nel vecchio continente con le maglie di VVV-Venlo, CSKA Mosca e Leicester, Musa è un vero e proprio monumento della nazionale delle Super Aquile, con la quale ha messo a referto 87 presenze e quindici reti.

Kano state Governor, @GovUmarGanduje to unveils @Ahmedmusa718 before the commencement of the @LMCNPFL second stanza. pic.twitter.com/NB7rUQR9To

— Kano Pillars FC Official (@pillarsfc) April 14, 2021