ufficiale Si ritira Phil Jagielka. Era rimasto senza squadra, dice basta a 41 anni

Phil Jagielka, ex difensore di Everton e Sheffield United, ha annunciato il suo ritiro all'età di 41 anni. Jagielka si era svincolato dallo Stoke al termine fine della scorsa stagione e ha deciso di mettere fine a una carriera da giocatore professionista durata ben 23 anni. Ha collezionato oltre 750 presenze a livello di club, disputando anche 40 partite con l'Inghilterra tra il 2008 e il 2016.

L'annuncio è stato dato a Sky Sports UK: "Ho provato a restare in attesa per vedere se qualcuno avesse voglia di darmi la possibilità di continuare, ma non l'hanno fatto nessuno e lo capisco. Se da ragazzino mi avessero detto che avrei giocato a questi livelli fino a 40 anni, non ci avrei creduto".