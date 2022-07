ufficiale Sigurdsson torna in Svezia. Flop al Venezia, prova a rilanciarsi al Norrkoping

Flop al Venezia, Arnór Sigurdsson riparte dalla Svezia. Il trequartista islandese, che era rientrato al CSKA Mosca per fine prestito, si è trasferito al Norrkoping, anche qui a titolo temporaneo. Si tratta di un ritorno per Sigurdsson, che aveva già raccolto 25 presenze dal 2017 al 2018 con gli svedesi. "Mi sono divertito moltissimo, è qui che è iniziata la mia carriera. Ho guadagnato molta fiducia da allora, e ora voglio restituire il più possibile quel che ho ricevuto ai tifosi e alla società” ha dichiarato il giocatore al sito ufficiale del club. 23 anni, Sigurdsson ha raccolto l'anno scorso appena 11 presenze col Venezia, di cui yuna sola da titolare, in Coppa Italia.