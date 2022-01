ufficiale Siviglia, risolto il contratto di Ibrahim Amadou. Lo attende il Metz

Tornato in estate dopo il prestito all'Angers, Ibrahim Amadou non ha avuto occasioni per mettersi in mostra con il Siviglia. Oggi, il club andaluso ha annunciato la risoluzione del contratto del mediano francese (sarebbe terminato a giugno). Amadou non resterà senza squadra a lungo: il Metz è già pronto a tesserarlo.