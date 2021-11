ufficiale Sorpresa Liverpool. La leggenda brasiliana Taffarel entra nello staff di Klopp

vedi letture

Sorpresa in casa Liverpool: la leggenda del calcio brasiliano e in Italia con il Parma, Claudio Taffarel, entra nello staff dei Reds. Il 55enne brasiliano entra come preparatore dei portieri insieme a Jack Robinson e John Achterberg per Alisson e compagni.