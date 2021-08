ufficiale Stach firma con il Mainz. Contratto fino al 2024 per il classe '98

Colpo a centrocampo per il Mainz, che si è assicurato le prestazioni di Anton Stach, ventiduenne protagonista della promozione di Bundesliga del Greuther Furth. Per il classe '98, che ha preso parte alla spedizione tedesca a Tokyo 2020, un contratto triennale con opzione per il quarto anno.