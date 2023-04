ufficiale Stoccarda, altro cambio in panchina. Esonerato Labbadia, già scelto il successore

Lo Stoccarda rende noto l'esonero di Bruno Labbadia e contemporaneamente l'ingaggio di Sebastian Hoeness come allenatore della prima squadra. Accordo fino al 2025. Si tratta del quarto allenatore stagionale per gli svevi, che oltre a Labbadia hanno avuto la gestione di Pellegrino Matarazzo e Michael Wimmer (come traghettatore). Attualmente lo Stoccarda è ultimo in classifica in Bundesliga con la zona salvezza distante cinque punti.