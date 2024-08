Ufficiale Nigeria, ufficializzata la guida tecnica: il tedesco Bruno Labbadia nominato nuovo ct

Sostituisce Finidi, dimessosi dopo screzi con i big come Osimhen

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - La Federcalcio della Nigeria (Nff) ha nominato il tedesco Bruno Labbadia, 58 anni, nuovo allenatore della nazionale. Il tecnico di origine italiana succede al nigeriano Finidi George, dimessosi a giugno, solo dopo un paio di mesi dalla nomina, a causa delle deludenti prestazioni delle Super Aquile nelle gare di qualificazione ai Mondiali 2026 e per i contrasti con alcuni big della squadra come Victor Osimhen.

L'attaccante del Napoli, piccato per essere stato indicato dal tecnico come un esempio del fatto che i migliori giocatori del Paese non sempre erano pronti per la nazionale, aveva attaccato Finidi, spiegando di non aver giocato le partite di qualificazione al Mondiale a causa di un infortunio e definendo le sue parole solo "sciocchezze".

Labbadia guiderà per la prima volta la nazionale il mese prossimo contro Benin e Ruanda nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2025. Labbadia, ex attaccante, ha allenato diversi top club della Bundesliga ed è il sesto tedesco a guidare la Nigeria, una delle formazioni più titolate del continente ma che dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar lo scorso febbraio ha persola finale di Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio (ANSA).