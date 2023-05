Rinnovo in casa Tottenham. Gli Spurs hanno annunciato di aver prolungato il contratto del giovane talento Will Lankshear. L'attaccante classe 2005 ha rinnovato fino al 2026.

Congratulations to @WillLankshear who has signed a new contract with the Club 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 10, 2023