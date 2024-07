Ufficiale Tottenham, blindato Lankshear: l'attaccante classe 2005 ai londinesi fino al 2029

Will Lankshear si lega al Tottenham, diventando un elemento importante per il presente e soprattutto per il futuro. E' di queste ore, infatti, l'annuncio del rinnovo dell'attaccante classe 2005 con gli Spurs fino al 2029. Di seguito il comunicato: "Siamo lieti di annunciare che Will Lankshear ha firmato un nuovo contratto con il Club che sarà valido fino al 2029.

Il centravanti diciannovenne si è unito a noi dallo Sheffield United nel 2022 e, dopo aver trascorso la stagione 2022/23 con la nostra Under 18, è stato in forma smagliante per la nostra Under 21 la scorsa stagione, segnando 32 gol in tutte le competizioni e vincendo il titolo di Premier League 2.

Guidando la squadra per tutta la stagione, Will ha segnato 18 gol, aiutando la squadra di Wayne Burnett ad arrivare prima nella fase iniziale del campionato, prima di aggiungerne altri cinque con la vittoria dei play-off, tra cui una doppietta nella finale contro il Sunderland al Tottenham Hotspur Stadium a maggio.

Selezionato per il premio di Giocatore del mese della Premier League 2 in tre diverse occasioni, vincendo il premio a gennaio, le sue prestazioni gli sono valse la nomina di Giocatore della stagione della Premier League 2.

Will ha fatto il suo esordio sulla scena internazionale anche la scorsa stagione, venendo convocato per la prima volta dall'Inghilterra Under 19 a novembre e segnando in ciascuna delle sue prime tre partite".