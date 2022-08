Non solo il presente, il Tottenham guarda anche al futuro e chiudo un colpo prospettico: Will Lankshear è un nuovo calciatore degli Spurs. Si tratta di un attaccante di 17 anni, in arrivo dallo Sheffield United. Il classe 2005 firma un contratto fino al 2025 e inizialmente giocherà nell'Academy del club inglese.



🙌 We are delighted to announce the signing of Will Lankshear from Sheffield United.

The 17-year-old forward has agreed a deal that will run until 2025 and will join up with the Club’s Academy.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 31, 2022