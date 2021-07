ufficiale Tottenham, Son rinnova con gli Spurs per altre due stagioni

Una buona notizia per il Tottenham, alle prese con la possibile cessione al City di Harry Kane. Come riporta il sito ufficiale del club, Heung-Min Son ha rinnovato il proprio contratto con gli Spurs. Il sudcoreano ha infatti firmato per altri due anni, portando quindi la scadenza al 2025.