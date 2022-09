ufficiale Trouillet lascia il Nizza e riparte dalla Grecia. Ha firmato con il Panathinaikos

Nuova avventura in Grecia per Alexis Trouillet, centrocampista classe 2000 che ha lasciato il Nizza a titolo definitivo per diventare un nuovo giocatore del Panathinaikos. Il 21enne ha sottoscritto un contratto di durata triennale con la società ellenica.