ufficiale Un talento angolano vola in Grecia. Zini va all'AEK Atene in prestito con opzione

vedi letture

Ambrosini António Cabaça Salvador, meglio conosciuto come Zini, è una delle maggiori promesse del calcio africano. L'angolano, che si è messo in luce nell'ultimo Mondiale Under-17, è stato ceduto all'AEK Atene dal Primeiro de Agosto in prestito con diritto di riscatto. Classe 2002, ha già segnato 3 reti in 6 presenze con la sua Nazionale, dove è compagno di reparto dello spezzino Nzola.