Union Berlino, preso Haberer a parametro zero dopo l'esperienza al Fribugo

L'Union Berlino ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale di aver acquistato il centrocampista Janik Haberer a parametro zero dopo che, a giugno, terminerà la sua lunga esperienza al Friburgo. "Janik può giocare in diverse posizioni in mediana. Mi ha fatto capire che è ambizioso e visto che noi dovremo affrontare tre competizioni nella prossima stagione, la sua esperienza può esserci di grande aiuto" il commento dell'ad Oliver Ruhnert.