ufficiale Union Berlino, primo contratto da professionista per il baby Bruns

L'Union Berlino ha annunciato sul proprio sito di aver blindato Mathis Bruns, difensore classe 2004 che la scorsa stagione è stato convocato in prima squadra in diverse occasioni. Per il giovane calciatore si tratta del primo contratto da professionista.