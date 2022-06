ufficiale Valladolid, riscattato Ivan Sanchez. Annuncio in stile Peaky Blinders

vedi letture

Ivan Sanchez sarà un giocatore del Valladolid anche nella prossima stagione, e a tutti gli effetti. Nelle scorse ore la società neopromossa in Liga, guidata dall’ex attaccante brasiliano Ronaldo alla presidenza, ha annunciato la permanenza a titolo definitivo dell’esterno classe ’92, arrivato in Spagna a gennaio dal Birmingham in prestito con diritto di riscatto.

Ha firmato un contratto fino al 2024, di seguito l’annuncio del club spagnolo che si ispira alla serie tv di successo “Peaky Blinders”.