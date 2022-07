ufficiale Vidal rimane all'Ajaccio anche in Ligue 1. Lascia il Montpellier a zero

Nuova avventura per Clement Vidal. Il giovane difensore classe 2000, lasciato andare dal Montpellier (squadra in cui ha fatto il settore giovanile) a costo zero, è stato confermato come giocatore dell’Ajaccio, in cui ha militato in prestito nella stagione scorsa, assumendo un ruolo importante con 28 presenze in campionato. Rimane dunque in Corsica, con una Ligue 1 da tornare a giocare.