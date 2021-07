Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Crystal Palace. Sondato anche dalla Sampdoria per l'eventuale dopo-Ranieri in panchina, il tecnico francese alla fine ha firmato un contratto coi Glaziers fino al 2024.

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗣𝗮𝗹𝗮𝗰𝗲 🦅

We are delighted to confirm the appointment of Patrick Vieira as our new manager until 2024 ✍️#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 4, 2021