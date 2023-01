ufficiale Villarreal, il talento della cantera Rodri Alonso va in prestito all'Albacete

Operazione in uscita per il Villarreal. Il Sottomarino Giallo ha ceduto in prestito all'Albacete Balompié il talentoso centrocampista Rodri Alonso. Il classe 2003, molto apprezzato nella cantera groguet, si trasferisce in prestito fino a fine stagione.

Questo l'annuncio ufficiale: