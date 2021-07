ufficiale Villarreal, rinforzo Champions: preso il senegalese Dia

Il Villarreal rende noto l'acquisto di Boulaye Dia. Il senegalese si trasferisce a titolo definitivo dal Reims e si lega al submarino amarillo per le prossime cinque stagioni. 24 anni, Dia ha chiuso la stagione passata segnando 16 reti in 39 partite in tutte le competizioni.