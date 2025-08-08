Ufficiale II City manda un altro giovane in prestito: Max Alleyne è un nuovo giocatore del Watford

Il Watford ha annunciato l’arrivo di Max Alleyne, difensore centrale di proprietà del Manchester City, con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Il ventenne inglese è il decimo rinforzo estivo degli Hornets, a conferma della forte volontà del club di rinnovare e rafforzare la rosa in vista della nuova annata.

Il tecnico Paulo Pezzolano ha commentato così il nuovo innesto sulle pagine ufficiali del club: "Max si distingue per le sue qualità tecniche. È un giocatore molto dinamico, con una notevole comprensione del gioco. È estremamente versatile: essendo ambidestro, può giocare sia a destra che a sinistra. Anche se il suo ruolo naturale è quello di centrale, può essere impiegato in diverse posizioni".

Alleyne si aggiunge così agli altri innesti difensivi Marc Bola, Caleb Wiley e James Abankwah, e indosserà la maglia numero 3. Pezzolano ha poi elogiato il lavoro svolto dal settore giovanile del City: "Guardando Max giocare, è chiaro che l’Academy del Manchester City stia facendo un ottimo lavoro. Ora tocca a noi contribuire al suo sviluppo, aiutarlo ad ambientarsi nel calcio professionistico e ottenere il massimo da lui per il bene del Watford".