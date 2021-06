ufficiale Watford, primo rinforzo per la Premier League. Dal Nantes arriva Louza

vedi letture

Fresco di promozione in Premier League, il Watford ha da poco annunciato un rinforzo per il massimo campionato. Si tratta di Imran Louza, centrocampista 22enne di nazionalità francese che arriva in forza agli Hornets dal Nantes, salvatosi al playout in Ligue 1. Non rivelata la cifra del trasferimento (secondo le indiscrezioni si attesta sui 10 milioni), il calciatore ha sottoscritto un contratto di durata quinquennale col club inglese.