Dalla Francia: il Milan osserva il classe '99 Imran Louza, in uscita dal Nantes

Secondo quanto riportato da L'Equipe, durante questa finestra di mercato ci potrebbero essere diversi movimenti nel centrocampo del Nantes, soprattutto per quanto riguarda Imran Louza, classe '99 che sta facendo bene in Francia. Il club francese non farebbe opposizione alla cessione del classe '99 e il Milan, quindi, ci pensa. La società rossonera, dunque, vede nel centrocampista francese un'occasione di mercato che non vorrebbe lasciarsi sfuggire.