Ufficiale Lorient, innesto in mezzo al campo: dal Watford arriva Louza

Nuovo innesto per il Lorient. La formazione arancionera è intenzionata a rinforzare il proprio organico per poter cercare di risalire la china in questa seconda parte di stagione. Al momento la squadra è ultima in classifica ma dista solo quattro lunghezze dalla salvezza diretta e quindi l’impresa è ancora possibile. Intanto è arrivato un nuovo giocatore a centrocampo con l’annuncio di aver ingaggiato Imran Louza dal Watford.

Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società: "L’FC Lorient è lieto di annunciare oggi l'arrivo in prestito, senza diritto di riscatto, fino alla fine della stagione di Imran Louza (24 anni), centrocampista del Watford, attualmente 8° in Championship".