ufficiale Werder Brema, Augustinsson ceduto "a un club straniero": sarà del Siviglia

vedi letture

Piaceva a Lazio e Napoli, ma Ludwig Augustinsson sarà un nuovo calciatore del Siviglia. Il Werder Brema ha ufficializzato tramite un comunicato l'addio del terzino della nazionale svedese, senza però specificare la destinazione. "Augustinsson sta per trasferirsi in un club straniero, il Werder Brema ha concordato con lo svedese il passaggio in una nuova società", si legge sulla nota ufficiale del sodalizio tedesco. Tutto pronto, dunque, per il suo trasferimento in Spagna.