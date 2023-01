ufficiale Aston Villa, interrotto il prestito di Augustinsson. Il difensore va al Maiorca

Ludwig Augustinsson ritorna in Spagna. Con un comunicato diramato dal sito ufficiale, l’Aston Villa ha annunciato l’interruzione del prestito del terzino sinistro dal Siviglia. Il giocatore era approdato in Premier League la scorsa estate ma negli ultimi giorni di mercato la squadra andalusa ha deciso di richiamarlo alla base per poi cederlo, sempre a titolo definitivo, al Maiorca