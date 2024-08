Ufficiale A Siviglia non va, Augustinsson ritrova l'Anderlecht: "Mi sembra di essere di nuovo a casa"

vedi letture

Addio Siviglia. Ludwig Augustinsson lascia il Siviglia e si trasferisce in Belgio per giocare con l'Anderlecht nella Jupiter Pro League. Il giocatore svedese lascia il Nervión dopo essere stato confermato come uno dei giocatori scartati da García Pimienta per la nuova campagna. Il terzino sinistro di 30 anni ha firmato un contratto triennale, fino al 2027.

Il comunicato ufficiale. "Ludwig Augustinsson prolunga la sua permanenza all'RSCA. L'internazionale svedese ha giocato in prestito ai bianco-viola la scorsa stagione. Ora si unisce allo Sporting dal Siviglia FC a titolo definitivo. Il terzino sinistro ha firmato un contratto fino al 2027.

Nella scorsa stagione, Augustinsson si è subito imposto come titolare nel ruolo di terzino sinistro. Con la sua esperienza come internazionale svedese e in club come il Siviglia FC, l'FC Copenaghen e il Werder Brema, il 30enne Augustinsson è stato un giocatore chiave nella difesa viola e bianca. In 32 partite ha fornito anche quattro assist.

Ludwig Augustinsson indosserà la maglia numero 6 per le prossime tre stagioni", la chiosa della nota emessa dall'Anderlecht.

Le prime parole di Augustinsson dopo aver lasciato definitivamente il Siviglia. "È semplice: mi sembra di essere di nuovo a casa. L'anno scorso, ogni giorno al club era come far parte di una famiglia. Insieme ai tifosi, l'anno scorso abbiamo creato qualcosa di cui voglio continuare a far parte, perché ho la sensazione che il meglio debba ancora venire".