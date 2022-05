ufficiale Werder Brema, Pavlenka rinnova dopo la promozione. In tre lasciano il club

Il Werder Brema ha iniziato a programmare la prossima stagione dopo la promozione in Bundesliga. Il club tedesco ha infatti annunciato nella giornata di oggi il rinnovo di Jiri Pavlenka, portiere classe ‘92 che continuerà dunque l’avventura in biancoverde.

Saluteranno invece la squadra tre giocatori: il portiere classe 2000 Luca Plogmann, a cui non sarà rinnovato il contratto, il difensore classe 2000 Lars-Lukas Mai, che tornerà al Bayern per fine prestito, e l’attaccante Roger Assale, classe ‘93, che tornerà per fine prestito al Dijon.