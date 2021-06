Repubblica Ceca, Pavlenka lascia il ritiro per un problema alla schiena: in arrivo Koubek

Tegola per la Repubblica Ceca. Come riporta in un tweet la Federazione, la squadra è in viaggio per raggiungere la Scozia dove lunedì scenderà in campo contro i padroni di casa. Il commissario tecnico non avrà a disposizione però Jiri Pavlenka per un problema alla schiena. Il portiere del Werder Brema ha infatti lasciato il ritiro prima che iniziasse l'Europeo e dopo il match di Glasgow verrà aggregato Tomas Koubek.