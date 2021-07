Chelsea, Tuchel guarda in Germania per il portiere: piace Pavlenka del Werder Brema

Jiri Pavlenka potrebbe passare dal neo retrocesso Werder Brema ai campioni d'Europa del Chelsea. Lo riferisce la Bild spiegando che il classe '92 è stato messo nel mirino dal tecnico londinese Tuchel come possibile vice di Edouard Mendy. Con Caballero e Kepa in uscita, anche se per il secondo non sarà facile trovare una sistemazione, infatti i Blues hanno necessità di trovare un dodicesimo affidabile e il ceco, sponsorizzato anche dall'ex leggende Cech, potrebbe essere una buona soluzione.