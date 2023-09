ufficiale Wijnaldum lascia il PSG e vola in Arabia, è un nuovo giocatore dell'Al-Ettifaq

Adesso è ufficiale: Georginio Wijnaldum riparte dall'Arabia Saudita. Come c comunicato dal Paris Saint-Germain, il centrocampista ex Roma è un nuovo giocatore dell'Al-Ettifaq, a titolo definitivo.

"Il club augura il meglio a Georginio per il prosieguo della sua carriera", si legge nel tweet del club parigino dove si annuncia l'addio dell'olandese.