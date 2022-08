UFFICIALE: Wolverhampton, colpo Matheus Nunes. Allo Sporting più di 40 milioni

Adesso è ufficiale: Matheus Nunes è un nuovo giocatore del Wolverhampton. La società inglese ha infatti comunicato di aver ultimato l'acquisto del 23enne dinamico centrocampista portoghese dallo Sporting CP (al quale va un ricco indennizzo, superiore ai 40 milioni di euro). Nunes ha sottoscritto un contratto quinquennale, più l'opzione per aggiungere una sesta stagione, con la società dei Lupi di Inghilterra.

