ufficiale Wolverhampton, ecco Nathan Collins. Firma un contratto fino al 2027

Nathan Collins è un nuovo giocatore del Wolverhampton. Il giovane difensore irlandese, 21 anni, lascia il Burnley a titolo definitivo e firma un contratto di cinque anni con i Lupi. Come riporta simpaticamente il club, il giocatore ha fatto il check-in all'ultimo istante, raggiungendo la squadra in partenza per le prime amichevoli estive. È costato circa 25 milioni.