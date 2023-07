ufficiale Brentford, quasi 30 milioni ai Wolves per rinforzare la difesa con Collins

Colpo in difesa per il Brentford, che ufficializza un acquisto da un'altra società della Premier League. Preso dal Wolverhampton il difensore e nazionale irlandese Nathan Collins (22 anni), costato l'importante cifra di quasi 30 milioni di euro e messo sotto contratto per i prossimi sei anni.

Di seguito l'annuncio dato sui profili social dei Bees per l'acquisto record della loro storia.