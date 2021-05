ufficiale Xavi ha rinnovato con l'Al Sadd. Ma nel contratto c'è una clausola pro Barça...

Il manager spagnolo Xavi ha rinnovato il suo contratto con l'Al Sadd per due ulteriori stagioni. L'ex centrocampista del Barça proseguirà così la sua avventura alla guida del club qatariota, anche se nell'accordo c'è una clausola che gli permetterà di liberarsi gratis in caso di chiamata del Barcellona, club che non ha ancora sciolto le riserve sull'allenatore per la prossima stagione.