ufficiale Yuri Alberto dallo Zenit al Corinthians. Percorso inverso per Mantuan e Quaresma

Asse di mercato Zenit-Corinthians. Attraverso una nota ufficiale, il club russo ha comunicato che l'attaccante brasiliano Yuri Alberto giocherà in prestito in Brasile a partire dal 15 luglio. Percorso inverso per il portiere Ivan Quaresma e per l'esterno offensivo Gustavo Mantuan.