Ufficiale Un altro giocatore lascia l'Arabia Saudita. Juanmi torna in Spagna e va al Cadice

Continua la grande fuga dall'Arabia Saudita. Juan Miguel Jiménez López, detto Juanmi, lascia l'Al Riyadh e torna in Spagna; non al Betis Siviglia, proprietario del suo cartellino, ma al Cadice, che lo avrà in prestito fino a fine stagione.

Nei sei mesi trascorsi nel club saudita, il 30enne attaccante ha firmato un gol 2 assist in 17 presenze totali tra campionato e coppa nazionale.