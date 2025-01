Ufficiale Betis, saluta Juanmi: l'attaccante passa al Getafe in prestito con opzione d'acquisto

vedi letture

Diciannove presenze totali in stagione ma poco meno di 600' a disposizione per mostrare le sue qualità. Non è stata finora un'annata particolarmente felice per Juan Miguel Jiménez López, detto Juanmi: l'esterno offensivo spagnolo non era considerato indispensabile dal Betis ed è stato ceduto al Getafe.

Trentuno anni, Juanmi si trasferisce in prestito fino al 30 giugno 2025 e il Getafe si assicura anche un'opzione d'acquisto.