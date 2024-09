Ufficiale Un ex Inter e pupillo di Antonio Conte in Championship: Victor Moses al Luton

Una vecchia conoscenza della Serie A e uno dei fedelissimi di Antonio Conte riparte dall'Inghilterra. Victor Moses, ex esterno tra le altre dell'Inter e del Chelsea, ha deciso di ripartire dal Luton, club che milita in Championship, dopo aver trascorso un periodo da svincolato. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Siamo lieti di annunciare la firma del contratto a tempo indeterminato con il giocatore free agent Victor Moses, soggetto all'autorizzazione internazionale. L'ex nazionale nigeriano, 33 anni, ha giocato di recente in Russia con lo Spartak Mosca, dove è arrivato nel 2021 dopo un prestito di successo dal Chelsea nella stagione 2020/21. Nato a Kaduna, in Nigeria, Victor arrivò nel Regno Unito da bambino e giocò per l'Inghilterra dall'Under-16 all'Under-21, mentre militava nel Crystal Palace, dove collezionò 69 presenze e segnò 11 gol per l'allora club campione di Championship. Passò alla Premier League per 2,5 milioni di sterline al Wigan Athletic nel gennaio 2010, segnando nove gol in 80 presenze prima che il Chelsea pagasse 9 milioni di sterline per ingaggiarlo nell'estate del 2012. Moses faceva parte della squadra che vinse l'Europa League nel 2012/13, ma trascorse gran parte dei suoi nove anni da giocatore del Chelsea in prestito, giocando per i giganti europei Liverpool e Inter, oltre che a livello nazionale per West Ham e Stoke e in Turchia con il Fenerbahce. Durante la sua permanenza allo Stamford Bridge, ha collezionato 128 presenze con i Blues, segnando 18 gol e vincendo la Premier League e la FA Cup negli anni successivi, nel 2017 e nel 2018, prima di trasferirsi definitivamente allo Spartak per 4,5 milioni di sterline nel 2021, dove ha vinto anche la Coppa di Russia. Con 38 presenze con la Nigeria e 29 con la nazionale inglese, la carriera di Victor conta quasi 550 partite, 84 gol e presenze in due Mondiali, la Coppa d'Africa, la Champions League e l'Europa League, torneo in cui ha giocato la finale del 2019/20 con l'Inter, perdendo 3-2 contro il Siviglia. Benvenuto a Luton Town, Victor!".